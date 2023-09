E chi altrimenti? La coppia bianconera segna e in questo avvio ha convinto tutti: sette dei nove gol bianconeri portano la loro firma, con loro due che sono diventati autentici dominatori di questo primo assaggio di campionato, a meno di cause di forza maggiore. E, come racconta il Corriere dello Sport, "un piccolo brivido, in verità, c'è stato in settimana e precisamente mercoledì quando entrambi hanno svolto un lavoro personalizzato in palestra, saltando l'allenamento aperto ai tifosi. L'allarme, però, non è mai davvero scattato, tanto che Massimiliano Allegri ieri ha tranquillizzato tutti: «Dusan aveva un po’ di mal di schiena, Federico il flessore un po’ affaticato ma sono entrambi a completa disposizione». Avanti con il tandem dei sogni, insomma, a meno che le prossime ore non consiglino un po’ di prudenza, soprattutto per l'azzurro".