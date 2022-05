"A gennaio abbiamo ricevuto un’offerta per Cambiaso che da sola ci avrebbe finanziato il mercato e non ci avrebbe costretto a immettere subito denaro fresco. Abbiamo preferito mettere denaro piuttosto che cedere Cambiaso". Ha parlato così al Secolo XIX l'ad del Genoa Blazquez: come è noto, quello di Cambiaso è un nome in orbita Juve per la difesa, che continua a monitorarlo. E venerdì si gioca proprio Genoa-Juve...