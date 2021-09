Alla fine ha scelto il, maavrebbe potuto finire alla. A svelare il retroscena di mercato è stato l'allenatore degli umbri Cristianoal termine della partita vinta ieri dalla sua squadra proprio contro gli emiliani (3-1 il risultato finale), la cui porta è difesa appunto dall'ex. "Gigi è un amico, abbiamo fatto tante cose insieme anche fuori dal calcio" ha dichiarato il tecnico. "Penso che per questi ragazzi fare gol a uno come lui sia qualcosa da ricordare. Lo avevo chiamato per venire a Terni, ma aveva già chiuso con il Parma. Mi ha ringraziato, raccontandomi della sua passione per lo stadio e la tifoseria di Terni".