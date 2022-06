Leonardo Bonucci, prima di accettare la convocazione in Nazionale ha avuto un colloquio con Massimiliano Allegri. Stando a quanto riferisce il Corriere dello Sport il difensore sarà il prossimo capitano della Juventus ma sa di non poter giocare tutte le partite. I difensori centrali bianconeri al momento sono Bonucci, De Ligt, Gatti e Rugani. Si dovrà capire come si muoverà la Juventus sul mercato, resta il sogno Koulibaly ma Demiral sembra essere sempre più verso la Premier League.