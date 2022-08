Come racconta Gazzetta, non è una situazione facile, quella in casa Juventus. Dopo gli infortuni di Szczesny, Pogba e Di Maria, Massimiliano Allegri rischia seriamente di dover fare a meno lunedì, nella trasferta in casa della Sampdoria, anche di Leonardo Bonucci.Stando a quanto riporta il quotidiano, il capitano bianconero è uscito malconcio dalla partita con il Sassuolo e non si è allenato con il gruppo nemmeno ieri alla Continassa.