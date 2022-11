Tra i giovani dellache mercoledì hanno avuto la possibilità di respirare l'aria della, arrivando a esordire nel torneo, c'è anche Tommaso, esterno destro classe 2002."Il ragazzo che adora il basket e si ispira aha varcato le porte di Vinovo nell'estate del 2020, prelevato dala fronte di un investimento di quasi 2 milioni di euro, necessario per superare la concorrenza internazionale capeggiata dall'Atletico Madrid in primis", racconta l'edizione odierna di Tuttosport. "Ma già in precedenza aveva annusato l'aria della Continassa: galeotta un'amichevole estiva del 2019 tra Juventus e Novara, quando l'allora 16enne aveva impedito a un certo Cristianodi trovare la via del gol".