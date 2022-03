Dopo la bella partita di Firenze, probabilmente una delle migliori prove da quando è alla Juventus, Arthur è sembrato un elemento importantissimo per il centrocampo bianconero. Soprattutto in un momento di ristrettezze di rosa. Come racconta Gazzetta, Allegri in inverno ha deciso di tenerlo, nonostante un’offerta dell’Arsenal, e Arthur per gli infortuni è diventato prima un titolare aggiunto, poi un titolare. Stasera alle 18 sarà ancora in campo con gli stessi compagni della Coppa Italia: Locatelli e Rabiot.