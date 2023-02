Questa mattina Tuttosport racconta un retroscena sull'arrivo di Massimilianoallae la stipula del contratto:"Ricordiamoci che il tecnico livornese è quello che s’è fatto ridere in faccia, illo tempore (correva l’anno 2014), chiedendo che nel suo primo contratto con la Juventus venisse inserito un bonus in caso di vittoria della Champions League. L’allora presidente Andrea Agnelli, assieme all’allora amministratore delegato Beppe Marotta, si sentì in dovere di chiedere se si trattasse di una battuta. Aveva ancora nelle orecchie, del resto, Agnelli, il fragoroso sbatter di porta di Antonio Conte che aveva lasciato a ritiro già iniziato perché convinto che la Juventus non fosse degna di stare al tavolo delle big europee (la famosa quanto infelice dello squattrinato nel ristorante da 100 euro)".