Le parole di Nicolò Fagioli a Sportweek:



COMPLIMENTI DI ALLEGRI - "Mi ricordo che avevo fatto la tournée estiva con la prima squadra e poi ero sceso in primavera. Dopo una partita contro la Samp avevo letto le parole ed ero felice ma anche orgoglioso. Se glielo ricorderò? No no, non dirò nulla perchè con quella frase ha già dimostrato di avere una buona considerazione di me. Deciderò cosa fare con la Juve, la Cremonese, i miei genitori ed il mio procuratore Andrea D'Amico".