Come racconta Gazzetta, alla Continassa sono consapevoli di essere partiti per una vera e propria maratona. E Allegri fa conto di andare in ritiro con i difensori attualmente a disposizione, a cominciare da capitan Bonucci, il garante del presente e soprattutto della continuità juventina. Ad ogni modo il tecnico livornese è curioso di testare di persona le qualità di Gatti, soprattutto dopo il brillante esordio con la maglia della Nazionale di Roberto Mancini.