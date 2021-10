Sergioha detto no alla Juventus. Lo riporta Sport, col Kun che ha rifiutato i bianconeri per volare a Barcellona dopo l'addio al Manchester City. L'argentino era infatti ai primissimi posti nelle idee dei bianconeri per sostituire o - eventualmente - affiancare Cristiano Ronaldo. Alla fine? Il diktat della società è cambiato, insieme alla volontà del Kun: niente contratto all'ultratrentenne Aguero, ma spazio a Kaio Jorge. Scelta giusta? Lo dirà solo il tempo...