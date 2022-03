"Nei primi giorni, vedendolo al campo, motivato e sul pezzo, mi convinsi che sarebbe rimasto. In seguito manifestò altri propositi e sappiamo bene come è andata". Così ha parlato Maurizio Arrivabene, ad della Juventus, al Corriere dello Sport, svelando le proprie sensazioni sulla permanenza di CR7 in bianconero nello scorso agosto, prima del trasferimento last minute al Manchester United.