21









Nella nuova Serie A, le panchine non cambiano. Evidentemente, son poche, pochissime, le giornate di distanza tra una stagione e l'altra. Nel massimo campionato dunque sono stati confermati già 16 allenatori su 16: nell'elenco che fa Repubblica, Sarri sarà il tecnico della Juventus anche nella prossima stagione.



L'OMBRA DI PIRLO - Eppure, come spiega il quotidiano, il punto interrogativo più incombente sovrasta la panchina più prestigiosa: "Il destino di Sarri alla Juve resta legato alla Champions: un’eliminazione ingloriosa (agli ottavi con il Lione o ai quarti in malo modo) potrebbe essergli fatale, anche se Agnelli e Paratici resta- no convinti che nella prossima stagione il suo lavoro darebbe risultati migliori, con una rosa più fresca e adatta alla sue idee (questa è talmente incoerente che avrebbe mandato ai pazzi qualunque tecnico). Intanto oggi la Juve presenterà il nuovo tecnico dell’Under 23, Andrea Pirlo, che è al tempo stesso una minacciosa ombra lunga su Sarri e un’assicurazione che la società sottoscrive: la dirigenza è particolarmente convinta delle potenzialità di Pirlo". Lo vedono come una via di mezzo tra Guardiola e Zidane, poi allenatori di squadre B e... vincenti. Eccome.