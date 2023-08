Romelu, ora in forza al, sembra essere molto vicino alla Juventus. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, ricorda però che non è la prima volta che il bomber belga si trova vicino alla Vecchia Signora, anzi, proprio ad un passo. Era l'estate del 2019, il centravanti vestiva la maglia del, era in rotta con i Red Devils ed era in cima alla lista dei desideri di Antonio Conte, all'epoca tecnico dell'Inter.Poi è arrivata una fase di stallo della trattativa tra i nerazzurri e big rom che ha permesso alla Juve di provare un'incursione. La Juve ha sfiorato il sorpasso provando lo scambio con Paulo. Era già tutto quasi fatto, c'era persino stata una chiacchierata tra Lukaku e Sarri, all'epoca tecnico della Juventus. Poi Dybala aveva rifiutato la destinazione Manchester United e così Big Rom ha raggiunto l'Inter ed Antonio Conte. Certi amori però non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano ed ecco che Lukaku alla Juve potrebbe arrivare, con quattro anni di ritardo.