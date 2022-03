Dalla Gazzetta dello Sport: "Raccontano che quando nell’ottobre 2018 Andrea Agnelli gli comunicò l’addio, proponendogli una conferenza stampa congiunta come fece poi per Allegri e Paratici, Beppe Marotta disse no e preferì andare subito in tv nel post partita di Juve-Napoli per raccontare di persona che non sarebbe stato più l’amministratore delegato della Juventus, lasciando capire che non era stata una scelta sua. Fu una decisione che subì e che lo colse anche piuttosto di sorpresa, ma il giorno dopo pensava già al futuro e aveva chiaro in mente dove avrebbe potuto aprire un nuovo ciclo: all’Inter di Zhang, con cui c’è sempre stata una grande stima, dove c’era bisogno di uno come lui, abile sul mercato e nelle relazioni diplomatiche, l’uomo giusto per ritornare sul tetto d’Italia. D’altronde alla Juve Marotta aveva fatto esattamente quello: ricostruire".