Come racconta Gazzetta, fosse stato persarebbe tornato già nel 2019: lui e Paratici avevano prospettato questa possibilità ad Agnelli prima di ingaggiare Sarri, ma il presidente mise il veto perché non lo aveva ancora perdonato per averlo mollato su due piedi. Poi ci fu la lite allo Stadium, tra gestacci e brutte parole, che inasprì ancora più i rapporti. Qualche mese fa però Agnelli e Conte hanno chiarito e ricucito. Questo potrebbe rendere più facile il ritorno di Conte a Torino, che fino a poco tempo fa pareva impossibile.