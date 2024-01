Quale futuro per Dean Huijsen? Il difensore classe 2005 sembrava destinato al prestito al Frosinone. La telefonata effettuata qualche giorno fa da Josè Mourinho nei confronti della stellina orange ha fatto saltare il banco. Il carisma magnetico del portoghese resta fortissimo e il giovane Dean è rimasto ammaliato dalla chiacchierata con l’allenatore giallorosso, dirottando così la propria preferenza verso il prestito alla Roma. La giornata odierna può essere decisiva per capire che strada prenderà il giocatore della Juve, che comunque rimarrà sotto il controllo dei bianconeri, che ci puntano per il futuro.