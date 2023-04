Laha potuto aprire la curva dell'Allianz Stadium nella gara contro ilanche a causa di un ritardo della procura. Subito, dopo gli insulti razzisti nei confronti di Lukaku durante Juve-Inter di Coppa Italia, ilaveva optato per la chiusura del settore in occasione della sfida di Serie A contro i partenopei. In seguito però la curva è stata aperta dopo il ricorso della Juventus. Dietro all'accoglimento del ricorso della Juventus, però, ci sarebbe un altro motivo oltre all'assenza di tracce dei fatti contestati negli atti ufficiali della gara.Infatti, come scritto dal dispositivo ufficiale della Figc, Chiné e i suoi collaboratori hanno inviato la trasmissione dei propri rapporti al Giudice Sportivo oltre l'orario limite consentito: la scadenza era alle 14:00, mentre la relazione inviata dalla Procura federale è stata depositata