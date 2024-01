Chiesa, il retroscena sull’infortunio

Chiesa, c’è da preoccuparsi?

Chiesa, presenze e il resto: i numeri stagionali

Presenze: 18

Minuti giocati: 1.227’

Gol: 6

Assist: 2

Partite saltate: 5 (Lecce incluso)

. A farlo squillare rumoroso è stato Massimiliano nella conferenza stampa di ieri : Federiconon ci sarà contro il, per lui un riacutizzarsi di un trauma contusivo al ginocchio. Questo si traduce nel quinto stop per l’attaccante bianconero ed è normale che, a questo punto, qualche mormorio si senta, anche in relazione rinnovo di contratto. Mormorii che poi si aggiungono alle parole del prof. Tencone : “Ormai sembra chiaro che ogni tanto Chiesa abbia bisogno di fermarsi”.Questa volta, però, il problema sembra essere di natura differente. Succede di rado, ma nell’epoca in cui i mezzi di comunicazione si ibridano, abbiamo una testimonianza e un racconto diretto, proprio di Federico Chiesa, sull’infortunio in questione . Infortunio che è accorso durantedidel 4 gennaio: in quel caso giocò 66 minuti, per poi stare fuori di nuovo contro i campani in campionato, contro ilin Coppa Italia e tornare part time contro ile, infine, fermarsi di nuovo perMa torniamo a, cosa è successo? A raccontarlo è stato Chiesa durante una serata di svago in diretta su Twitch: "". Il tutto raccontato con grande serenità, senza particolare ansia per il problema fisico. Una botta, una contusione, ginocchio contro ginocchio: ecco cosa lo ha portato a questo ennesimo stop.Chiaro che, in questo caso,. Come dice lo stesso Chiesa, le botte in campo si danno e si prendono e può capitare di doversi fermare. È chiaro anche, però, che quando si parla del numero 7 bianconero e delle sue ginocchia prevalga la cautela.e turbato da quel maledetto precedente che l’ha tenuto fuori un anno. Quindi sì, la preoccupazione c’è, ma questa volta non sembrerebbe direttamente collegata all’operazione.