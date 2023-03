Le parole di Manuel Locatelli sul canale Twitch della- "A loro due ho parlato perché non è facile gestire tutte le cose in una squadra come la Juve. Il percorso che stanno facendo è molto corretto, abbiamo una società, una squadra e un mister che li protegge. Li ho detto di essere spensierati, di non perdere l'entusiasmo che hanno, poi impareranno a gestire tante cose. L'esperienza ti dà determinate cose ma stanno facendo già passi da giganti."