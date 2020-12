Su Il Fatto Quotidiano si parla di uno dei meeting tra gli avvocati della Juventus e Olivieri, da Paratici definito "più famoso di Mattarella". Scrive il quotidiano: "I primi chiedono: “Giusto perché dovremmo muoverci perché quelle quattro cose eventualmente da studiare siano da studiare! Voi organizzate anche dei corsi? C’è un tempo minimo? C’è un numero di ore”. E il direttore generale risponde: “Noi possiamo organizzare un corso ad hoc su questa situazione”. E prospetta la possibilità di sostenerlo il 21 settembre, in una sessione già fissata. “Un po’ prima sarebbe meglio”, rispondono gli avvocati. La macchina dell’Università per stranieri si mette in moto chiedendo anche se Suarez “qualcosa in italiano la sa dire”. Turco risponde: “Ma io spererei assolutamente di sì però partiamo dal presupposto che dobbiamo fargli una roba.. da principianti perché…”. “Sì, assolutamente”, assicura Olivieri".