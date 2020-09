Gazzetta.it conferma le notizie raccolte da IlBianconero.com nei giorni scorsi: la corsa verso Luis Suarez ha subito una durissima frenata, complici anche i problemi relativi al rilascio del passaporto italiano. Per l'edizione online del quotidiano, "la Juventus ha così deciso di andare su Edin Dzeko come prima scelta nella ricerca del centravanti. Il bosniaco, che non vede l’ora di vestire la maglia bianconera, è meno efficace di Suarez in area ma sarebbe l’ideale per affiancare CR7 e legare il gioco, vista la sua attitudine a giocare coi compagni. La Roma prima di farlo partire vorrebbe chiudere per Milik, che va ancora convinto".