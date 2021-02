Leonardo Bonucci, a Sky Sport, ha parlato della ripartenza della Juventus dopo il KO con l'Inter. "In quella partita abbiamo toccato la peggior giornata che potessimo toccare - le parole di Leo -. Da lì i grandi giocatori e uomini che compongono questo gruppo hanno risposto, così come ha risposto mister Pirlo, che ha dato compattezza e unito ancora di più il gruppo, lasciando fuori tutto ciò che accadeva all'esterno. La fortuna è stata di poter subito giocare una finale (la Supercoppa vinta col Napoli) e portare a casa un trofeo, per aumentare autostima e consapevolezza: questa squadra, giocando con l'umiltà della grande, può arrivare a grandi obiettivi".