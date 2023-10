Le parole di Matiasa Sky:DAL VELEZ - "Quando mi sono trasferito dal Velez alla Juventus c'è stato un po' di casino. In Argentina credevano che non avrei fatto bene in bianconero e che avrei smesso con il calcio da lì a poco. C'era una radio di Buenos Aires che diceva che sarei andato in Italia ad allenare i delfini. Hai presente quelli addestrati per gli spettacoli di intrattenimento acquatico? Pensavano che avrei fatto quella fine lì. Mio padre si è legato questa cosa al dito. Io gli dico di smetterla, ma ormai sono quasi 4 anni che lo scrive…".