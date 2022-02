Lo raccontiamo da diverso tempo, Filippo Ranocchia è uno dei talenti più cristallini del settore giovanile della Juventus. Dopo un’ottima stagione in Serie C con la maglia dell’Under 23, il salto in Serie B, con il Vicenza. Quello della squadra veneta è un periodo complicato, ancorata all’ultimo posto del campionato cadetto. Tra tante ombre, Ranocchia rappresenta una delle poche luci in casa Lanerossi, tanto da diventare un punto di riferimento, come dimostrano le 18 presenze e tante prestazioni di qualità in mezzo al campo.



MERCATO – Il nome di Filippo Ranocchia è tornato prepotente nella sessione di mercato di gennaio. Il Cagliari, infatti, ha provato a trattare con la Juventus e inserire il cartellino del giovane centrocampista nell’affare Nandez. Secco no della dirigenza bianconera, alla cessione a titolo definitivo. Inoltre, come racconta calciomercato.com, anche Genoa e Sampdoria hanno provato ad approcciare la Vecchia Signora per Ranocchia. Il centrocampista terminerà la stagione a Vicenza, con l’obiettivo di lottare affinché la strada non retroceda, nel frattempo il futuro sembra essere segnato. Il suo entourage, insieme al club di proprietà, sta lavorando al rinnovo di contratto, in scadenza nel 2023. Per quel che riguarda la prossima stagione, invece, dovrebbero aprirsi le porte della Serie A; da definire se con la maglia bianconera o quella di un’altra squadra, in prestito.