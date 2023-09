Gustavè tra gli acquisti più intriganti in casa Lazio e anche uno di quelli ancora da scoprire veramente. 36 minuti a Lecce, 23' contro il Genoa e poi il recupero di Napoli, con Sarri che lo sta centellinando in attesa di impiegarlo con continuità. Ma intanto spunta un retroscena di mercato: a luglio il danese era considerato nella lista del Milan come secondo obiettivo dopo Chukwueze, e negli stessi giorni il suo nome è spuntato tra i profili seguiti dalla Juve. Mentre a Torino, ora, ci andrà da avversario il 16 settembre.