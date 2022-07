Le parole di Angel Di Maria in conferenza stampa:- "In realtà è l'unica squadra con cui ho parlato dall'inizio in maniera intensa, sono amico di Rui Costa al Benfica, mi ha scritto e contattato, per l'amicizia che abbiamo, ma niente di più. La Juve è stata molto insistente, mi ha seguito, dietro 40 giorni aspettando la mia decisione. La grandezza del club me l'ha fatta accettare. Ho anche conosciuto diversi giocatori e anche questo ha condizionato la decisione".