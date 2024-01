Juve, quando l’asse Nedved-Raiola stava per portare Calafiori in bianconero



Riccardosta attraversando una fase di riscatto al Bologna, incarnando una sorta di seconda giovinezza, nonostante i suoi 21 anni. L'esterno sembrava non mantenere le promesse di quando era considerato un giovane talento della Roma, ma ora, in Emilia, sta finalmente emergendo, come evidenziato anche nell'ultima prestazione contro il Genoa in

Un retroscena di mercato interessante risale all'estate del 2021, quando la Juventus cercava un laterale. Durante le discussioni tra Pavel Nedved e Mino Raiola, il nome di Calafiori emerse, anche se alla fine nulla si concretizzò. Tuttavia, il futuro potrebbe riservare nuove opportunità per il talentuoso giocatore, e il suo nome potrebbe ritornare in auge nei prossimi mesi. La sua rinascita al Bologna potrebbe averlo collocato nuovamente nel radar dei club di alto livello, dimostrando che le storie nel mondo del calcio possono prendere svolte inaspettate e promettenti.