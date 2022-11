Un curioso retroscena di mercato, raccontato da calciomercato.com, che riguarda Filip"A un certo punto Filip Kostic sembrava davvero a un passo dal diventare un nuovo giocatore dell'Inter. A un certo punto, il posto che avrebbe lasciato vacante Ivan Perisic, sembrava davvero poter essere destinato a Kostic. Poi in casa Inter si è presentata l'occasione Robin Gosens (che all'epoca sembrava davvero tale) e la voglia di serie A palesata da Kostic al proprio entourage, guidato da Alessandro Lucci, ha dovuto attendere i tempi dettati dalla Juve. Che aveva studiato la situazione a inizio mercato, per poi virare su altri obiettivi. Fino a quando l'infortunio di Paul Pogba e il ritardo nella tabella di marcia di Federico Chiesa non han convinto il club bianconero ad andare fino in fondo: operazione già apparecchiata, decisiva la volontà di Kostic nel far saltare l'affare quasi fatto col West Ham".