Movimenti in corso nell'attacco della Juve. Secondo il Corriere dello Sport infatti, Cristiano Giuntoli starebbe lavorando per la possibilità di cedere Dusan Vlahovic. Tra i nomi che il quotidiano fa, c'è in prima fila Victor Boniface. In estate, racconta il Corriere, prima del suo trasferimento all’Everton era stato contattato anche l’ex Udinese Beto.