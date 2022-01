Le parole di Dragusin a PlaySport: "Da quando ho giocato nell'U17 della Juventus ho capito cosa significano tattica, organizzazione, disciplina. Come si muovono le linee, come devi posizionarti verso il tuo compagno, come piegarti, come formare dei triangoli. Se fai bene queste cose dall'età di 17-18 anni, ti restano in testa ed è più facile adattarsi al livello della Serie A. Una volta colti i segreti della tattica in Italia, puoi giocare tranquillamente ovunque nel mondo come un difensore centrale".