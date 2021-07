Un esordio forse affrettato, un periodo difficile al. Poi, il merito aldi averci creduto e di aver rilanciato Manuel, primo obiettivo di mercato dellae giocatore in rampa di lancio per diventare tra i migliori centrocampisti italiani. A raccontare il peso specifico dell'arrivo di Locatelli al Sassuolo è stato Giovanni, nel contesto di un evento dedicato al calciomercato.CARNEVALI - Queste le sue parole, riportate da calciomercato.com: ". Non è stato facile perché c’è stato il passaggio tra le due proprietà. La mia prima trattativa l’ho fatta con Fassone e Mirabelli e non eravamo riusciti a portarla a termine. Poi c’è stato il cambio di proprietà e la trattativa l’ho dovuta fare con Leonardo. È stata faticosa e difficile, ma lui è stato l’obiettivo.. Mi chiese di trovare, ma gli dissi “Non se ne parla neanche. Dopo un mese e mezzo, con tutto il bene che ti voglio…”. Adriano è un grande tifoso milanista"GALLIANI - "Cercai di fare qualche operazione ma Giovanni (Carnevali, ndr) fu inflessibile. Cercai di far inserire una percentuale sulla futura rivendita, cosa che noi facevamo sempre. “Metti una percentuale, metti qualche cosa” ma niente"