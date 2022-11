Intervenuto ai microfoni di DAZN, l'ex Fiorentina Borjaha svelato anche un retroscena su Adrien. Ecco le sue parole sul centrocampista della: "Ho giocato contro ilnel 2015, in amichevole, dove c'erano Ibra e tanti fenomeni. Dopo la partita ho detto al mister, Paulo Sousa, che per me il miglior giocatore di tutta la squadra era Rabiot, anche dal punto di vista tecnico: mi aveva colpito la sua maniera di portare la palla, di prepotenza fisica, ma anche con delicatezza. Mi sembrava che potesse diventare anche più forte di quello che è ora".