Le parole di Andrea Barzagli alla Gazzetta dello Sport:



SEGRETO BBC - "Sui campi da calcio, in partita e in allenamento, capita spesso di litigare, anche se finisce sempre lì. Noi invece in otto anni non ci siamo mai detti quasi niente, al massimo indicazioni. Se uno sbagliava non succedeva nulla, c’era intesa e fiducia reciproca".