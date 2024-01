Come racconta La Repubblica, lo spogliatoio dellain questa stagione è un sistema di più gruppi che però non si escludono mai l'uno con l'altro. Adrien, per esempio, è considerato una specie di zio per i francofoni e ha introdotto Timothy Weah, Samuel Iling Junior (che è inglese ma bilingue) e Joseph Nonge. Weston, invece, ha fatto da tutor a Kenangrazie alla comune padronanza del tedesco ed è un po' il giullare della squadra con la sua allegria scanzonata, i suoi gusti alimentari discutibili (il suo piatto preferito è la pasta pomodoro, pesto e pollo) e la passione per rap e trap coltivata assieme a Moise Kean.