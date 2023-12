"Non è vero che la parola Scudetto è tabù. E’ stata ampiamente sdoganata nello spogliatoio della Juventus. Questo non significa che sia obbligatorio vincere il titolo, ma l’idea di lottare fino in fondo c’è", le parole di Guido Vaciago, direttore di Tuttosport, a Radio 24. Un'idea sempre più viva tra i giocatori bianconeri come dimostrano le ultime dichiarazioni.