Comparsa di fronte ai pm dell'inchiesta Prisma, l'ex membro del collegio sindacale dellaMaria Cristinaha raccontato il clima interno al CdA:"Da settembre in poi c’è stata un’escalation di momenti di gestione societaria su cui io non riuscivo più a capire perché ci si volesse incanalare in un processo di valutazione di poste di bilancio oggettivamente poco condivisibile. Noi eravamo venuti a conoscenza dell’esistenza delle carte della Procura che evidenziavano un breach nei sistemi di controllo (side letter)".