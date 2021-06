Manuel Locatelli ha esordito in Serie A nel Milan di Cristian Brocchi il 21 aprile 2016. Ma il suo percorso parte più da lontano... da Massimiliano Allegri. Sembra strano, ma non è una leggenda. Come riporta Tuttosport, "chi frequentava Milanello in quel periodo se lo ricorda benissimo. Locatelli, classe 1998, non aveva ancora sedici anni, però già allora era considerato uno dei migliori giovani del vivaio e così Allegri, a cui il fiuto per i talenti non è mai mancato, aggregò per diversi allenamenti quel ragazzino di Lecco ai vari Robinho, Montolivo, El Shaarawy... Una scelta non casuale: di Locatelli parlavano tutti bene in società, ma a decidere di promuovere il centrocampista raccontano sia stato direttamente il tecnico. Una frequentazione veloce, interrotta dal successivo divorzio tra il Milan e l’allenatore livornese, esonerato dopo la sconfitta di inizio gennaio proprio contro il Sassuolo".