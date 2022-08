Erano 20 milioni tondi tondi - più bonus - quelli che la Juventus avrebbe incassato per la cessione dial Manchester United. E invece no, ecco: svaniti nel nulla. Il francese non ha trovato l'accordo con i Red Devils per ingaggio e commissioni e così è saltato tutto. Il mancato addio dell'ex Psg costringe la Juve a rivedere i piani a centrocampo. Lo riporta Calciomercato.com.