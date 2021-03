Dopo la doppietta in campionato contro la Lazio Alvaro Morata è pronto a riaccendersi anche in Champions. Stasera partirà titolare al fianco di Cristiano Ronaldo e vuole essere di nuovo decisivo per la Juve. I due gol dell'altro giorno lo hanno caricato, e pensare che il rigore non doveva neanche batterlo lui: sul dischetto infatti si era presentato Ramsey che si era guadagnato il penalty, ma è arrivato Cuadrado a togliere il pallone dalle mani del gallese e consegnarlo a Morata.