Un mercato in fase conclusiva, tante idee e qualche occasione, ma soprattutto proposte, di qua e di là. E' il caso di Edinson, che lo scorso maggio aveva rinnovato il contratto fino al 2022, ma martedì 31 agosto è stato vicino a lasciare il Manchester United. Il tutto per far posto a Cristiano Ronaldo. Chi poteva accoglierlo? Il suo cartellino è stato proposto al Barcellona, ma anche alla Juventus, come aggiunta a Moisee alternativa a- La Juve, che fino all'ultimo ha provato a trattare con il Paris Saint-Germain per Mauro Icardi, però, non ha preso in considerazione Cavani. Tecnicamente è sempre piaciuto molto, lo scorso anno 17 gol in 39 partite, ma le condizioni anagrafiche ed economiche hanno frenato l'affare: la Juve voleva risparmiare e ha cambiato politica già prima dell'addio di CR7. Cavani, a 34 anni, guadagna 9 milioni di euro netti all'anno. Così il colpo è stato rimandato, al 2022 e a più giovani obiettivi.