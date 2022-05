Massimiliano Allegri in estate è tornato sulla panchina della Juventus per un ciclo di "Allegri bis" e anche dopo la sconfitta in Coppa Italia il suo futuro in bianconero è confermato. Tuttavia stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport il tecnico livornese in estate sarebbe potuto finire sulla panchina dell'Inter. Dopo la partenza di Antonio Conte infatti Beppe Marotta aveva cercato Allegri per sostituirlo. Ma Max ha scelto di tornare alla Juventus.