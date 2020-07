Sabato sera si chiude la stagione bianconera in Serie A. Stagione che ha coronato la Juve Campione d’Italia con due giornate d’anticipo, e per la nona volta consecutiva.



Sabato sera, alle 20:45 con la Roma, sarà l’occasione per festeggiare in casa e alzare al cielo lo Scudetto.



Per preparare la sfida con i giallorossi, la squadra, dopo essere rientrata in nottata da Cagliari, è scesa in campo questa mattina al JTC Continassa: lavoro di scarico per chi ha giocato alla Sardegna Arena, lavoro tecnico e di possesso palla per il resto del gruppo.



Domani l’allenamento è in programma al pomeriggio.



Da Juventus.com.