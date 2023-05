Pochi istanti fa la Juventus ha reso pubblico il report ufficiale dell'allenamento odierno, in vista della gara di ritorno contro il Siviglia, dove in palio ci sarà la qualificazione alla finale di Europa League.'Si apre una settimana fondamentale per la Juventus, che giovedì è attesa a Siviglia per giocarsi l'accesso alla finale di Europa League: si parte dall'1-1 dell'Allianz Stadium.La squadra si è quindi ritrovata oggi, in mattinata, alla Continassa: se chi ha giocato ieri ha avuto nel menu una seduta di scarico, il resto del gruppo si è focalizzato, invece, su esercitazioni tecniche per combinazioni d'attacco e conclusione, sul possesso palla a difesa schierata prima di terminare la sessione con una partitella.Domani si torna in campo, sempre al mattino'.