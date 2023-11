Dal sito ufficiale Juventus:La Juve mette nel mirino l’ultima di quattro partite fra una pausa per le Nazionali e l’altra, che arriverà appunto dopo il prossimo weekend.L’obiettivo è proseguire il filotto di vittorie iniziato proprio prima della scorsa sosta, contro il Torino: sabato sera all’Allianz Stadium arriva il Cagliari.Oggi, dopo un giorno di pausa concesso da Mister Allegri di ritorno da Firenze, i ragazzi si sono ritrovati al Training Center per l’allenamento pomeridiano. Menu di giornata: lavoro sul possesso palla e partitella finale.Domani si torna in campo al mattino