Dal sito ufficiale Juventus:nella tarda serata di ieri, è subito scesa in campo questa mattina per lasciarsi alle spalle il 4-2 rimediato sul campo del Sassuolo e per focalizzare l'attenzione sul prossimo impegno che la attende.Martedì sera - il 26 settembre, i bianconeri torneranno in campo per affrontare il Lecce nel turno infrasettimanaledella sesta giornata di Serie A. Appuntamento, dunque, all'Allianz Stadium, con fischio d'inizio alle ore 20:45.Tornando al lavoro svolto oggi dalla squadra, come sempre accade il giorno dopo una partita, chi è sceso in campo contro il Sassuolo ha svolto una seduta di scarico, l'altra parte del gruppo si è concentrata su possesso palla ed esercitazioni per la manovra avanzata contro la difesa schierata, prima di chiudere la sessione di lavoro con una partitella finale.Domani sarà già vigilia di campionato: alle ore 12:00, prima dell'allenamento pomeridiano, Mister Allegri incontrerà i giornalisti in conferenza stampa per presentare la sfida contro la formazione salentina.