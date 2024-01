REPORT

La Juventus è tornata in campo dopo capodanno. Questo il report reso noto sul sito ufficiale bianconero:"Dopo il primo allenamento dell’anno, svolto nel pomeriggio di lunedì 1° gennaio 2024,Per i bianconeri, infatti, il primo appuntamento ufficiale del nuovo anno è in programmal match sarà valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia e per la squadra di Massimiliano Allegri sarà l’esordio stagionale nella competizione. Chi vincerà, proseguirà il suo cammino.Venendo alla sessione di lavoro odierna, il gruppo ha svolto esercitazioni dedicate al possesso palla, prima di chiudere l’allenamento con una partitella focalizzata sulla pressione avversaria.A seguire il Mister presenterà la sfida contro la formazione campana nella consueta conferenza stampa della vigilia che si svolgerà alle ore 14:00 all’Allianz Stadium. Come sempre si potrà seguire in diretta su Juventus TV".