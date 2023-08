DaLa Juventus è tornata in campo alla Continassa con l'obiettivo di preparare il prossimo impegno stagionale che la vedrà affrontare l'Empoli prima della sosta per le Nazionali.Il match si giocherà in Toscana domenica 3 settembre 2023, con fischio d'inizio alle ore 20:45.La squadra, dunque, per prepararsi al meglio a questa sfida ha svolto una doppia seduta di allenamento: possesso palla e partitelle con focus tattico al mattino, forza in palestra al pomeriggio.Il gruppo si ritroverà domani, giovedì 31 agosto, al Training Center.