DaLa Juventus torna in campo e inizia a preparare la trasferta di Genova contro il Genoa, in programma venerdì 15 dicembre alle ore 20:45. La settimana dei bianconeri, che oggi hanno sfoggiato per la prima volta il nuovo Training Kit, è cominciata con una doppia seduta.Al mattino in campo, lavorando su esercitazioni per la gestione del possesso palla con squadra schierata, concludendo con una partitella, poi, al pomeriggio, in palestra, con focus sulla forza.Domani, martedì 12 dicembre, continua la preparazione: appuntamento al JTC al pomeriggio.