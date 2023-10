DaJuventus in campo a due giorni dal Derby della Mole contro il Torino, in programma all'Allianz Stadium sabato 7 ottobre alle ore 18:00.La squadra in mattinata ha lavorato suddivisa per reparti. Esercitazioni sui cross per difensori e una parte dei centrocampisti, combinazioni per la conclusione per attaccanti e il restante gruppo di centrocampisti.Domani, vigilia del match, dopo l'allenamento del mattino Mister Massimiliano Allegri risponderà, in conferenza stampa alle ore 14:00, alle domande dei giornalisti. Conferenza in diretta su Juventus TV.